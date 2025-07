Brown, non c'è solo il Milan: sul terzino anche Wolverhampton e Fenerbahce

Il Milan ha accelerato per Archie Brown dopo aver ceduto Theo Hernandez all'Al Hilal. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, il classe 2002 è il nome del momento per la fascia sinistra, ma il Diavolo non lo ha ancora in pugno. Su di lui infatti è forte anche l'interesse di Wolverhampton e Fenerbahce, che cercheranno in tutti i modi di avere la meglio sui rossoneri.

L'addio del suo predecessore non è stato sicuramente uno di quelli tranquilli. Il francese oggi ha salutato su Instagram il club nel quale ha giocato per 6 anni, ha usato parole di elogio e di amore per l'ambiente e per i tifosi, ma è anche stato critico, scrivendo che alcune scelte e le ambizioni della società non corrispondevano più con le sue e con quelle che lo hanno spinto ad accettare l'Italia nel 2019.

Il classe 2002 in carriera vanta 87 presenze e 3 gol con il Gent, 43 gettoni e 5 centri con il Losanna e 4 apparizioni e una rete con la seconda squadra degli svizzeri. Inoltre il 23enne, che ha un contratto con i belgi valido fino al 30 giugno 2027, è sceso in campo 2 volte con l'Inghilterra Under 20, segnando anche un gol.