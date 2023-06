Brozovic-Al Nassr, il nuovo stop nell'incontro di stamattina. I retroscena dal summit odierno

Tramite gazzetta.it arrivano nuovi retroscena riguardanti lo stop momentaneo della trattativa fra l'Inter e l'Al Nassr per Marcelo Brozovic. Nell'incontro di questa mattina in cui il club saudita, al momento di chiedere l'autorizzazione per le visite mediche, ha ritoccato al ribasso l'offerta per la società nerazzurra, erano presenti Beppe Marotta, l'avvocato Capellini, il CEO dell'Al Nassr e un rappresentante della Saudi Pro League. E lì è arrivata la proposta al ribasso: l'Inter era pronta a chiudere, ma a patto che fossero rispettati i precedenti accordi. Da qui lo stop all'autorizzazione alle visite mediche ed il nuovo stand by nella trattativa.