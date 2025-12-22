Brozovic fa visita a Conte a Riad: saluto speciale alla vigilia della finale di Supercoppa

A poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana, nel ritiro azzurro a Riad è arrivata una visita inattesa ma carica di significato. Marcelo Brozovic, oggi centrocampista dell’Al Nassr, ha fatto capolino per salutare Antonio Conte, suo allenatore ai tempi dell’Inter. Un incontro breve, informale, ma sufficiente a riaccendere il ricordo di un rapporto professionale e umano rimasto solido nel tempo.

Come riportato da Sportmediaset, il croato e il tecnico si sono intrattenuti per qualche minuto tra sorrisi e strette di mano, scambiandosi un “in bocca al lupo” alla vigilia della finale contro il Bologna. Le immagini dell’abbraccio hanno rapidamente fatto il giro del web, testimoniando il legame costruito negli anni nerazzurri.

Con Conte in panchina, Brozovic era diventato un perno imprescindibile del centrocampo interista: due stagioni vissute da titolare fisso, 88 presenze complessive e un contributo decisivo alla conquista dello Scudetto. Un’intesa tattica e caratteriale che aveva reso il croato uno degli uomini chiave del progetto. La visita a Riad, alla vigilia di un appuntamento come la Supercoppa Italiana, aggiunge un tocco di amarcord a una serata già carica di tensione e aspettative. Per Conte, un saluto gradito; per Brozovic, l’occasione di ritrovare un allenatore che ha segnato una fase importante della sua carriera.