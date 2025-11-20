Italia, urna benevola: il Mondiale va raggiunto. Da Brozovic a Zirkzee, occhi su gennaio
Sarà l'Irlanda del Nord il primo scoglio da superare per l'Italia, in vista del Mondiale 2026. Il playoff per approdare alla fase finale della rassegna iridata comincia il 26 marzo con la sfida in casa contro la Nazionale nordirlandese, dopodiché, in caso di vittoria, la finale degli spareggi sarà contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina in casa della vincente di quest'ultimo accoppiamento. È questo il percorso che attende gli Azzurri se si vogliono qualificare alla prossima Coppa del Mondo, con l'urna di Zurigo che è stata decisamente benevola visti gli ostacoli che potevano capitare (dalla Svezia in semifinale alla Polonia nella possibile finale).
Spazio poi al mercato, nella puntata odierna del TMW News, con le voci più ricorrenti degli ultimi giorni. La Juventus interessata a Marcelo Brozovic, l'Inter che rifarà la difesa nella sessione di gennaio e la Roma che studia un piano per Joshua Zirkzee, tenendo sullo sfondo lo scambio Dovbyk-Gimenez col Milan che in estate sembrava in procinto di chiudersi. Ne parla, nella trasmissione di oggi, il direttore Niccolò Ceccarini, prima di dare uno sguardo al mondo arbitrale con un'intervista esclusiva in compagnia di Giovanni Ayroldi, attuale fischietto della Serie A. Ecco il video: