Bryan Reynolds tra un presente alla Roma e un futuro alla Juventus. Sarà decisiva la sua volontà

Spiegare il futuro di Byran Reynolds del Dallas è raccontare un bivio. Da una parte la Roma, il presente. Dall'altra la Juventus, il futuro. In mezzo il Benevento che aspetta un terzino destro subito, tanto che Filippo Inzaghi si è mosso anche per Paolo Ghiglione del Genoa. Tutto sembrava scritto: la Roma sembrava aver desistito davanti all'ultimo rilancio da parte del Benevento, sia nei confronti del giocatore per l'ingaggio che al Dallas. Una specifica: la Strega tecnicamente acquisterebbe il giocatore in prestito con riscatto, esercitandolo e poi incassando una cifra pattuita dalla Juventus in estate. In caso di salvezza, nuovo prestito alla formazione di Filippo Inzaghi. Solo che, ieri, la Roma ha deciso di rilanciare. Da una parte perché vuol provare a dare un segnale ai tifosi anche in chiave mercato, dall'altra perché l'immobilismo nella sessione, in entrambe le direzioni, preoccupa la piazza. Così Friedkin insieme ai suoi uomini ha deciso di rialzare la proposta, superando quella bianconera. Un rilancio inatteso che scombina il gioco. E Reynolds? Fino a ieri non aveva dubbi: voleva la Juventus. E' ancora così? A meno che la proposta della Roma non gli abbia fatto cambiare idea, la direzione sembra quella. Ma al momento sembra che la sua parola sarà decisiva.