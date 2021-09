Bucchioni su Il Tirreno: "Fiorentina, Italiano ha trasformato 25 giocatori in una squadra vera"

vedi letture

Enzo Bucchioni, sulle pagine odierne de Il Tirreno , analizza l'impatto di mister Vincenzo Italiano nel mondo Fiorentina. "Cosa è successo? Sono andati in pellegrinaggio a Lourdes su un pullman guidato da Joe Barone e Daniele Pradè? Non è dato sapere", scrive ironicamente sul quotidiano toscano. "Di sicuro è arrivato a Firenze un allenatore moderno che ha dato un gioco, ha cambiato la mentalità e trasformato venticinque giocatori in una squadra vera", si legge dopo le tre vittorie consecutive della truppa viola.