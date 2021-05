Buffon e il ritorno alla Juve: "Scelta che rifarei, questa esperienza mi ha insegnato tanto"

Nel corso dell'intervista concessa a JTV, Gianluigi Buffon ha raccontato il suo ritorno in bianconero: "All'inizio non ero molto convinto. Avevo opportunità di fare la Champions in buone squadre, poi ho pensato ai 41 anni, ai possibili problemi fisici, e mi sono detto di entrare nell'ordine di idee di agevolare la situazione familiare e tornare alla Juve. C'era anche l'opportunità di tornare con i ragazzi, chiudere un cerchio e poi probabilmente smettere di giocare. Mi faceva piacere anche giocare con CR7, e di mettermi alla prova e sparigliare le carte. Ho pensato che potesse essere una bella esperienza personale, vedere fin dove potevo arrivare come altruismo ed ottimismo. Questa esperienza mi ha insegnato tanto, il rispetto e la stima dei compagni e per i compagni, lo rifarei, ho un bel rapporto con Szczesny e Pinsoglio".