Buffon e un futuro all'Atalanta? Gasperini risponde sorridendo: "Doveva venire prima"

Gian Piero Gasperini ha esultato per la vittoria della sua Atalanta contro la Juventus, la prima dopo 20 anni dall'ultimo successo in campionato della Dea contro i bianconeri. In conferenza stampa ha potuto però rispondere, con una battuta, a una domanda molto seria sul futuro di Buffon che le ultime voci di mercato accostano proprio ai nerazzurri in vista della prossima stagione: "Doveva venire prima (ride, ndr)". Una chiusura dettata dall'età del giocatore juventino? Difficile da dire, anche se il sorriso di Gasp non sembrava chiudere definitivamente a questa possibilità.