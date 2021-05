Buffon lascerà la Juve. Una spinta in più per la Champions: mancata solo due volte in bianconero

“A fine stagione lascerò la Juventus”. Gianluigi Buffon saluterà i bianconeri al termine del campionato e lo ha annunciato pochi minuti fa. Un motivo in più, per la squadra di Pirlo, per regalarsi e regalare al proprio storico portiere la qualificazione alla prossima Champions League. Nel corso delle sue 19 stagioni in bianconero, infatti, soltanto in due occasioni (i due settimi posti firmati Ferrara-Zaccheroni e Delneri) Buffon non ha centrato l’obiettivo della qualificazione alla massima competizione continentale. Non giocata, ovviamente, anche nella stagione della Serie B e nella successiva, ma in quel caso non si trattava di un traguardo raggiungibile. E sarebbe un peccato lasciarsi con l’amaro in bocca per l’obiettivo mancato.