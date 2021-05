Buffon, retroscena Messaggero: ha chiamato anche la Fiorentina, "no grazie" del portiere

Annunciato l'addio alla Juventus, adesso per Gianluigi Buffon si apre il toto-futuro. Detto del no all'Atalanta lo scorso settembre, adesso la tentazione di giocare un ultimo anno - scrive l'edizione odierna de Il Messaggero - è ancora molto forte. Del resto, gli estimatori in Italia e all'estero non mancano e presto, da quanto trapela, potrebbe concretizzarsi l'interesse di un'importante società straniera. Intanto - si legge - è confermato il sondaggio del Genoa, così come il contatto con il Parma che sogna il romantico ritorno nonostante la retrocessione.

Retroscena Fiorentina - Recente invece la chiamata della Fiorentina - continua Il Messaggero -, società sempre più ambiziosa, ma la proposta del club toscano è stata respinta dal portiere con un "no grazie": alla base del rifiuto i noti motivi ambientali, legati alla rivalità accesa tra la tifoseria viola e quella bianconera. L'obiettivo del 43enne resta così quello di concludere la carriera con la maglia di un club di prima fascia, in grado di restituirgli nuovi stimoli oltre ad una vetrina europea dopo una stagione vissuta da illustre comparsa.