tmw Buffon e la squadra che l'ha cercato a settembre: era l'Atalanta. Il retroscena

vedi letture

"A settembre ho avuto la tentazione di andare a giocare con una squadra che giocava la Champions League. Questo mio pensiero l'avevo trasferito alla Juventus, ma in precedenza avevo preso l'impegno con loro e c'era anche l'avvento di Andrea Pirlo: quindi siccome mi ritengo una persona corretta, leale e di fiducia non me la sono sentita di venire meno al mio impegno e sono stato tutta la stagione qui, coi ragazzi, con Andrea e coi dirigenti pensando e sperando di fare il meglio possibile". A dirlo, nel corso dell'intervista in cui ha annunciato quest'oggi il suo addio definitivo alla Juventus, è stato Gianluigi Buffon, portiere bianconero che ha parlato di un'offerta ricevuta a inizio stagione a cui ha detto no, per mantenere la parola data alla Juventus.

Di chi si trattava? Secondo quanto raccolto da TMW, il club in questione era l'Atalanta, che per la verità s'era già fatta sentire un anno prima quando ci fu un contatto diretto tra Gasperini e lo stesso Buffon. Tra agosto e settembre scorso, l'Atalanta è tornata alla carica per Buffon: l'idea era quella di utilizzare Buffon come aveva fatto il PSG tre anni fa, quindi lui titolare in Champions League e Gollini titolare in Serie A. Un'offerta su cui Buffon ha riflettuto a lungo, declinata poi solo dopo un confronto coi dirigenti Juve.

E adesso? I piani della Dea sono cambiati, l'idea dell'Atalanta è adesso quella di prendere un nuovo portiere titolare dopo la cessione di Gollini. Buffon, dal canto suo, ha invece annunciato che si prenderà un mese di tempo per valutare le offerte: se arriverà qualcosa di interessante porterà avanti la sua carriera, altrimenti dirà addio al calcio dopo le ultime quattro partite in bianconero.