Buffon: "Ritiro a 45 anni? Sentivo sempre quell'1% di possibilità di vincere il Pallone d'Oro"

Presente a Londra per presentare la sua biografia 'Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi' - uscita anche oltremanica con il titolo 'Saved' - Gianluigi Buffon ha ripercorso la propria carriera, svelando perché ha deciso di ritirarsi all'età di 45 anni: "Perché sentivo sempre quell’1% di speranza di vincere il Pallone d’oro".

Alla fine è rimasto un sogno, così come lo è rimasta la Champions League: "Rifarei tutto quello che ho fatto. Tutto. Sono felice di aver vinto, ma anche di aver perso. Mi spiace solamente per i tifosi, non per me".

E i rimpianti? Buffon confida che quelli non sono tanto legati ai titoli, quanto al non aver potuto giocare con certi calciatori: "Zidane, Messi e Ronaldo il brasiliano". Ma rimpianto lo è anche l'atteggiamento avuto nel 2018 dopo essere uscito contro il Real Madrid: "Non ho avuto un atteggiamento maturo, da capitano. Invece, bisogna accettare la sconfitta, anche nell’ingiustizia".