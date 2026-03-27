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Buona la prima per la Nazionale. L'addio a Beppe Savoldi

Buona la prima per la Nazionale. L'addio a Beppe SavoldiTUTTO mercato WEB
Oggi alle 20:00Serie A
Lorenzo Marucci

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sulla Nazionale che ieri sera ha battuto due a zero l'Irlanda del nord con i gol di Tonali e Kean. Ora per gli azzurri ci sarà da vincere martedì prossimo contro la Bosnia per guadagnarsi la qualificazioni ai Mondiali. Ne parliamo con Antonio Sabato con cui analizziamo ciò che è andato bene e quello che non ha funzionato nella partita di ieri. Focus ovviamente anche sul campionato e poi con Sauro Catellani ricorderemo Beppe Savoldi, l'ex attaccante di Napoli e Bologna che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni.

L'energia di Gattuso
"Nel primo tempo al di là della pressione abbiamo sbagliato anche noi. Dovevamo cercare di più i due attaccanti, giocavamo solo su Politano e su Dimarco una volta ogni tanto". Queste le prime parole del ct Gattuso commentando la gara di ieri. "Ci hanno un po' sorpreso, hanno palleggiato molto più rispetto alle attese. Nel primo tempo oltre alla pressione il problema è stato di mentalità e tattico, eravamo troppo prevedibili. Nell'intervallo abbiamo spiegato bene che dovevamo cercare i due attaccanti e non abbassarci in quel modo. Queste sono gare in cui senti la tensione, ti giochi tanto. Anche la scelta di venire qui, di scegliere uno stadio più piccolo... Se oggi eravamo in uno stadio di 70-80mila persone qualche fischio in più lo sentivamo. E' stato fondamentale il fatto di non far sentire più pressione ai miei ragazzi".
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