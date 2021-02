Buone nuove su Dybala: niente dolore, può giocare col Crotone. Dal 1' ancora Kulusevski?

Oggi la Juventus non si è allenata, tornerà a farlo domani. Morata non è al top, per questo Kulusevski è in vantaggio per una maglia dal 1' contro il Crotone. Buone nuove sul fronte Dybala: la Joya è in crescita, il fastidio al ginocchio al momento non è avvertito e potrebbe giocare uno spezzone di gara. Da capire le scelte di Pirlo con due sedute di allenamento mancanti. Tempi di recupero ancora da valutare per Arthur, l'infortunio ancora non permette di capirli al meglio. Lo riporta Sky.