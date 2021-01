C'è la fila per Neuhaus: sul gioiello del 'Gladbach anche Milan e Inter, ma costa 40 milioni

Non c'è solo il Bayern Monaco su Florian Neuhaus. Il centrocampista del Borussia Mönchengladbach piace da tempo al club bavarese e ha una clausola di 40 milioni, ma il suo profilo potrebbe far comodo anche ad altri club: secondo le informazioni di SportBild , Real Madrid e Inter hanno esaminato da vicino (e da avversari) le ottime prestazioni del giocatore in Champions League e avrebbero manifestato grande interesse. Anche il Milan si sarebbe già fatto vivo con i tedeschi, che però non sembrano essere particolarmente preoccupati: Neuhaus ha un contratto fino al 2024 e la clausola potrebbe scoraggiare le pretendenti.