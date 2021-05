Caccia al vice De Roon per l'Atalanta: c'è anche Skhiri, tunisino del Colonia

Secondo quanto riporta il media tunisino Espace Manager, ci sarebbe anche l'Atalanta sulle tracce di Ellyes Skhiri. Il centrocampista del Colonia è in scadenza nell'estate del 2025 ma potrebbe lasciar eil club tedesco. Nato in Francia, ha scelto però di giocare con la Tunisia e sarebbe un nome caldo come vice Marten de Roon. Il Colonia ha già preso Dejan Ljubicic in mediana e per questo Skhiri potrebbe lasciare la Germania. Secondo il media tunisino, sul giocatore, arrivato nell'estate del 2019 dal Montpellier dove è nato e cresciuto calcisticamente sin dai quindici anni, anche Chelsea e Siviglia.