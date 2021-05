Cagliari, -2 alla gara col Milan: personalizzato per tre giocatori, il report del club

Meno due al Milan: il Cagliari questo pomeriggio si è allenato ad Asseminello in vista della gara del “Meazza”. Sotto una fitta pioggia la seduta odierna, diretta da mister Semplici, è iniziata con un’attivazione tecnica a torelli. Quindi focus sulla tattica: i calciatori sono stati impegnati in esercitazioni specifiche dedicate alla fase offensiva. In chiusura partita a campo ridotto. Ha lavorato parzialmente con il gruppo Riccardo Sottil. Personalizzato per Sebastian Walukiewicz e Arturo Calabresi. Ha proseguito la sua tabella di recupero personalizzata Marko Rog. Domani mattina, conclude la nota ufficiale del club, il Cagliari si ritroverà al mattino per un nuovo allenamento. La squadra partirà per Milano nel pomeriggio.