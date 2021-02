Cagliari, ag. Oliva spiega la cessione: "Valencia occasione della vita, è partito per restare"

"Il Valencia è l'occasione della sua vita. Christian lo sa ed è arrivato in Spagna col coltello tra i denti". Pablo Betancourt, agente del centrocampista uruguaiano Christian Oliva, ha raccontato ai microfoni di RadioEsport e PlazaRadio la scelta del suo assistito di lasciare il Cagliari e l'Italia per vestire la maglia del Valencia.

"L'Eibar non poteva sostenere i costi dell'operazione, il PAOK ha offerto di più fino all'ultimo momento, ma la sfida Valencia era la più difficile e intrigante. Oliva voleva venire qui e la nostra idea è che sia arrivato quindi per restare", ha proseguito il procuratore a proposito della formula dell'operazione (prestito fino a giugno con diritto di riscatto).

"A mio giudizio - ha concluso infine Betancourt - Oliva ha tutto per imporsi nel calcio spagnolo. Non ci sarebbero eventualmente problemi nel trovare un accordo per far continuare la sua avventura al Valencia".