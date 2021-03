Juventus, con il Porto gara spartiacque. Corriere della Sera: "E Beckham chiama CR7"

Il Corriere della Sera scrive chiaramente che la Juventus di Pirlo, con 8 punti in meno di Sarri e 17 in meno dell'ultimo Allegri, sembra sempre di più una squadra che non sa per cosa combatte. Il tecnico col suo staff aveva anche provato a costruire qualcosa di duraturo: prima della trasferta persa a Napoli il 13 febbraio i bianconeri avevano vinto 10 partite su 11, conquistando Supercoppa e finale di Coppa Italia. Poi gli infortuni hanno costretto a testare la consistenza dei vari Ramsey, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi.

Più cari che adatti a certe battaglie. E Ronaldo, che non ha mai segnato con questa frequenza, si ritrova alle spalle un centrocampo troppo piatto. Ieri Bekham ha detto di volere il portoghese e Messi nella sua Inter Miami: l'ex Real Madrid ha un altro anno di contratto a 60 milioni lordi, ma ora c'è lo spartiacque Porto. Fermarsi di nuovo agli ottavi infatti metterebbe in bilico il futuro di CR7, Pirlo e... Paratici, in scadenza e più attento finora alla convenienza economica che non all'efficacia delle proprie operazioni.