Cagliari, ag. Rugani: "Pensa solo ai rossoblù: vuole raggiungere la salvezza il prima possibile"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, parla così del suo assistito ai microfoni di TuttoJuve.com: "Daniele è rimasto piacevolmente colpito dall'accoglienza ricevuta e dal come è stato voluto dalla società. Il suo primo obiettivo è quello di ripagare la stima attraverso grandi prestazioni. Non era facile inserirsi in una squadra che stava avendo delle difficoltà oggettive di risultato e di gioco, invece fin dalla prima partita si è comportato egregiamente. Sì è integrato bene all'interno del reparto difensivo. Pensa alla sfida alla Juve? No, in questo momento è concentrato solo sul Cagliari e sui tre punti in palio. Non ci sono calcoli per stabilire quale sfida sia quella di cartello, la squadra vuole raggiungere al più presto la salvezza e quindi non fa più nessuna distinzione di questo tipo. Al di là degli anni trascorsi in bianconero, Daniele sarà sempre legato ai bellissimi ricordi vissuti alla Juventus".