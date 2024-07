Ufficiale Cagliari, arriva Adopo in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta: l'annuncio dei sardi

Michel Adopo è un nuovo giocatore del Cagliari. Ad annunciarlo è stato il club sardo sul proprio sito ufficiale, con un comunicato che ha reso nota la formula del prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta. Questo il testo: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michel Adopo che si trasferisce dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto.

Classe 2000, nato a Villeneuve-Saint-Georges (Francia), da genitori ivoriani, arriva in Italia a soli 18 anni tra le fila del Torino. Aggregato inizialmente alla Primavera, vince subito Coppa Italia e Supercoppa: saranno in totale 50 le presenze, con 2 reti e 7 assist. Il 5 gennaio 2020 debutta in prima squadra nella vittoria per 2-0 contro la Roma.

Nel gennaio 2021 passa in prestito alla Viterbese per trovare continuità: in una stagione e mezzo gioca così 53 gare e segna 3 reti. Tornato a Torino, l’11 gennaio 2023 realizza il suo primo gol in maglia granata, decisivo per il passaggio della squadra ai quarti di Coppa Italia ai danni del Milan (1-0).

Nell’estate 2023 si trasferisce all’Atalanta: fa il suo esordio con i bergamaschi il 20 agosto, autore dell’assist della definitiva rete del 2-0 segnata da Zortea. Ha debuttato in Europa League il 14 dicembre 2023, nella vittoria per 4-0 contro il Raków Czestochowa, una delle tappe per la vittoria della competizione.

Stazza imponente, alto 187 centimetri, Adopo è un centrocampista che grazie alle sue qualità può essere impiegato sia da interno che da centrale. Dominante sui duelli aerei e nei contrasti, alla sua grande forza fisica abbina tecnica e capacità di inserimento, facendo valere così le sue abilità anche in fase offensiva.

Reattività e potenza nel motore rossoblù: benvenuto in Sardegna, Michel!".