David, che accoglienza! Ora la Juve aspetta i suoi gol

Quella di ieri è stata una lunga giornata per Jonathan David. Il canadese, intorno alle 11, è arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa e poi si è trasferito a Torino. Una volta giunto nel capoluogo piemontese, si è diretto al JMedical, dove ha trovato ad accoglierlo circa 200 tifosi bianconeri. Dopodiché per lui sono cominciate le visite mediche, che sono durate fino alle 18:30. L’ultima tappa della lunga giornata di David è stata la Continassa, dove ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni. Il canadese porterà ai bianconeri una quota rilevante di gol, visto che nelle ultime stagioni con il Lille è sempre andato in doppia cifra. Adesso l’obiettivo di David è quello di fare lo stesso con la maglia della Juventus. I dirigenti bianconeri sono convinti che il suo arrivo possa alzare il livello offensivo della squadra. La speranza è che il suo inserimento sia rapido, così da poter dare subito un contributo importante già dalle prime partite ufficiali.

Le cifre dell’affare David.

Jonathan David è uno degli attaccanti più quotati in Europa, e la Juventus è stata abile a prenderlo battendo la concorrenza di molte squadre. La volontà del giocatore canadese è stata determinante per il buon esito della trattativa. David ha voluto fortemente la Juventus e Damien Comolli è stato abile a far quadrare le cifre. Infatti, i bianconeri pagheranno gli oneri accessori suddivisi in tre anni, e dunque questa è un’operazione sicuramente ben congeniata a livello economico. Ecco il comunicato ufficiale della Juventus con tutti i dettagli dell’affare David: “Torino, 4 luglio 2025 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Jonathan Christian David; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 12,5 milioni, pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030”. Questo investimento testimonia l’ambizione del club di tornare ai vertici in Italia e in Europa. L’arrivo di David, uno dei bomber più prolifici degli ultimi anni, rappresenta un segnale forte anche per i tifosi. La Juventus, infatti, sta costruendo una rosa competitiva e giovane, in grado di garantire qualità e continuità. L’entusiasmo attorno alla squadra bianconera è destinato a crescere ulteriormente grazie a questo colpo di mercato.

Le prime parole di Jonathan David.

Jonathan David, dopo aver firmato il contratto con la Juventus, ha avuto modo di rilasciare le prime dichiarazioni da giocatore bianconero, ai canali ufficiali del club, e ha raccontato quali sono le sue emozioni: “È molto bello. Da piccolo, crescendo, ammiravo la Juventus e pensavo: ‘È probabilmente una delle migliori squadre al mondo’. Quindi essere seduto qui oggi per me è un onore”. David ha avuto modo anche di svelare quali sono le sue caratteristiche principali: “Come giocatore mi piace segnare. Mi piace essere al centro del gioco e trovare modi per coinvolgere i miei compagni. Il mio principale punto di forza è quello di trovare gli spazi ed essere nel posto giusto al momento giusto”. Il canadese ha anche spiegato come sarà per lui giocare in Serie A: “Quanto sei entusiasta? Molto. Ogni parte del percorso è sempre una sfida. Quindi giocare in Serie A per me è una sfida: adattarmi al campionato, ai compagni e vincere”. David sarà anche il primo giocatore del Canada a vestire la maglia della Juventus: “È bello. Sto cercando di spianare la strada per altri canadesi che hanno talento. Quello che serve per fare un giorno quello che faccio io ora”. Infine, il numero bomber juventino ha voluto mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Spero di giocare un’ottima stagione e di fare tutto il possibile per farci vincere dei titoli”.