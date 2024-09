Ufficiale Cagliari, blindato Kingstone Mutandwa. Nuovo contratto valido fino a giugno 2028

Attraverso il suo sito ufficiale, il Cagliari ha ufficializzato un rinnovo di contratto. Ecco la nota integrale: "Il Cagliari Calcio è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del calciatore Kingstone Mutandwa, che ha siglato un nuovo accordo con il Club fino al 30 giugno 2028. Nato a Chibombo (Zambia) il 5 gennaio 2003, in Zambia, Kingstone è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Atletico Lusaka. Tra il 2021 e il 2023 ha attirato l’attenzione grazie ai suoi gol, 34 in due stagioni.

Arrivato in Sardegna nell’estate del 2023, ha esordito con Primavera il 2 settembre 2023, nel pareggio casalingo contro l’Inter (1-1), entrando da subito nell’orbita della prima squadra. Il lavoro e la crescita costanti lo hanno portato il 3 marzo, all’esordio in Serie A nella vittoria per 1-0 a Empoli. Memorabile la serata del 23 maggio scorso: in Cagliari-Fiorentina realizza il suo primo gol nella massima serie con uno splendido tiro da fuori area. Tra le frecce offensive rossoblù, in questa stagione ha sinora totalizzato due presenze.

L’11 giugno è arrivato anche il suo debutto con la Nazionale maggiore dello Zambia, nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Tanzania, entrando stabilmente nelle rotazioni per le gare di qualificazione alla Coppa d’Africa e ai Mondiali.

Un talento che si distingue per forza fisica, esplosività e velocità, qualità che mette al servizio della squadra con l’ambizione di continuare a migliorare e perfezionare ulteriormente le sue abilità".