Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: torna Simeone dal 1°. Antov debutta fra i felsinei

vedi letture

Torna Simeone al fianco di Joao Pedro nell'attacco del Cagliari, con Pavoletti che si accomoda in panchina. Nel 3-5-2 di Semplici Nandez e Zappa sono i due esterni con Nainggolan che sarà protetto nelle sue sortite offensive a Marin e Duncan. In difesa Klavan e Rugani, che fu vicino al Bologna a gennaio, affiancano Godin. Il Bologna deve fare i conti con l'emergenza difensiva e per questo Mihajlovic lancia dal primo minuto il bulgaro Antov, arrivato dal CSKA Sofia, al fianco dell'altro neo acquisto Soumaoro con Mbaye confermato a sinistra. A centrocampo Svanberg affianca Dominguez, mentre in avanti confermato il quartetto delle ultime uscite. Queste le formazioni ufficiali:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Zappa; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Semplici

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic