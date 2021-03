Cagliari, Ceppitelli va in tribuna contro lo Spezia: out a causa di un fastidio muscolare

Assenza dell'ultim'ora in casa Cagliari, a pochi minuti dalla sfida di campionato con lo Spezia. Luca Ceppitelli, non presente in formazione, è stato costretto ad accomodarsi infatti in tribuna per un fastidio muscolare. Al suo posto, con Godin e Rugani, nella difesa rossoblù c'è Klavan.