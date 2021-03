Spezia-Cagliari, le formazioni ufficiali: torna Pobega, c'è Piccoli. Semplici rilancia Pavoletti

Di seguito le formazioni ufficiali di Spezia-Cagliari, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A.

Qualche problema di formazione per Vincenzo Italiano che dovrà far fronte a diverse assenze legate al Covid. In porta spazio a Zoet, in difesa Marchizza vince il ballottaggio con Bastoni e Ferrer quello con Vignali, mentre in mezzo c'è la coppia Erlic-Ismajli. A centrocampo torna Pobega con Ricci e Maggiore. Davanti vengono preferiti i centimetri di piccoli alla rapidità di Agudelo, con Gyasi e Farias ai lati.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. A disposizione: Rafael, Acampora, Agoumé, Nzola, Terzi, Bastoni, Chabot, Verde, Dell'Orco, Vignali, Agudelo, Leo Sena.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Leonardo Semplici punterà ancora sul 3-5-2, con Klavan in difesa insieme a Godin e Rugani. Sugli esterni spazio a Nandez e il rientrante Lykogiannis, con il duo formato da Nainggolan e Marin ai lati di Duncan, confermato play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti, preferito a Simeone per la maglia da centravanti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Simeone, Deiola, Calabresi, Asamoah, Gaston Pereiro, Zappa, Cerri, Walukiewicz, Carboni.

Allenatore: Leonardo Semplici