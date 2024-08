Ufficiale Cagliari, Di Pardo ceduto al Modena: la nota del club con tutti i dettagli

Il Cagliari, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato la cessione del difensore Alessandro Di Pardo al Modena. Questa la nota della società sarda pochi minuti fa:

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Di Pardo che si trasferisce al Modena con la formula del prestito sino al 30 giugno 2025 con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Il laterale destro, classe 1999, è cresciuto nel vivaio della Spal per poi passare alla Juventus, con cui ha anche esordito in Serie A. Dopo le esperienze a Vicenza e Cosenza, nell’estate 2022 l’approdo in Sardegna (39 presenze totali, 1 gol e 1 assist) per due stagioni in cui ha conquistato la promozione in Serie A e la salvezza nella stagione appena trascorsa.

Il precampionato 2024 in rossoblù, ora una nuova avventura per continuare a crescere.

Buona stagione, Alessandro".