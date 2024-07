Ufficiale Cagliari, ecco Zortea. Arriva dall'Atalanta a titolo definitivo: il comunicato

Nadir Zortea è un nuovo giocatore del Cagliari. Ad annunciarlo è stato il club sardo con il seguente comunicato, che ha reso noto il passaggio dell'esterno dall'Atalanta a titolo definitivo: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nadir Zortea che si trasferisce dall’Atalanta a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2028.

Nato a Feltre, il 19 giugno 1999, è cresciuto nel Settore giovanile dell’Atalanta con cui vince il campionato Primavera nella stagione 2018/19, autore di ben 12 assist e 3 reti in 29 gare. Passa alla Cremonese in serie B: alla sua prima esperienza da professionista totalizza in due stagioni 55 presenze con 4 assist e 1 gol.

Nell’estate 2021 si trasferisce, sempre in prestito, alla Salernitana: qui il 22 agosto fa il suo debutto in A, segnando la prima rete nella massima serie nel pareggio per 1-1 contro il Bologna, il 26 febbraio 2022. Lascia i campani dopo aver giocato 29 gare per ritornare alla casa madre: con i bergamaschi esordisce subito in campionato il 13 agosto 2022 nella vittoria in trasferta per 2-0 contro la Sampdoria e realizza la sua prima rete il 15 gennaio 2023 nell’8-2 ai danni della Salernitana. Termina la stagione tra le fila del Sassuolo.

Nel luglio 2023 è di nuovo all’Atalanta con cui gioca tutta la prima parte della stagione, facendo il suo esordio in Europa League nel 4-0 contro i polacchi del Raków Czestochowa, il 14 dicembre. Ha concluso la stagione appena trascorsa nel Frosinone dove ha giocato 14 gare, con 5 assist e 1 gol.

Impiegato principalmente come laterale di difesa a destra, grazie alle sue ottime capacità di corsa e alla diligenza tattica Zortea può essere schierato a tutta fascia, ricoprendo il ruolo anche a sinistra. Alle doti atletiche aggiunge tecnica, visione di gioco, dribbling e capacità di inserimento, qualità che gli consentono di essere un costante supporto per i compagni del reparto avanzato, serviti con frequenti cross, o di andare con caparbietà alla conclusione a rete.

Benvenuto in rossoblù, Nadir!".