Cagliari, incontro col Brescia per l'acquisto di Sabelli. Faragò verso Bologna

Il Cagliari si avvicina a Sabelli del Brescia e nelle prossime ore i due club si incontreranno per provare a definire l'accordo. Empoli e Parma hanno provato a inserirsi ma il terzino destro sembra ormai indirizzato verso la Sardegna. Il suo arrivo potrebbe dare il via libera alla cessione di Faragò per il quale è in piedi una trattativa che potrebbe portare ad uno scambio con Calabresi in uscita dal Bologna. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.