Cagliari, KO a Milano ma continua la caccia alla salvezza: la settimana prossima si gioca contro l'Atalanta

Che quella di ieri non fosse la partita decisiva per la salvezza era già stato messo in conto. Il Cagliari di mister Fabio Pisacane si è arreso alla potenza dell'Inter che, attualmente, comanda il campionato con dodici punti sulla seconda.

Eppure un po' ci si sperava di riuscire a rubacchiare qualche punto utile per raggiungere l'obiettivo stagionale, soprattutto dopo il primo tempo, dove i sardi hanno dimostrato carattere e determinazione. Nella ripresa, però, la forza nerazzurra è stata travolgente: Thuram, l'ex di giornata Barella e in chiusura Zielinski hanno definitivamente mandato KO la compagine isolana. Ma la prestazione dei cagliaritani non è certo da buttare via, nonostante il risultato.

L'analisi di Pisacane

L'amaro in bocca c'è, inutile negarlo. Lo stesso Pisacane ha commentato così quanto successo in quel di Milano: "È normale che i due gol di inizio secondo tempo ci abbiano stordito. Stavamo tenendo bene il campo, sapevamo che l’Inter ci poteva creare problemi. Affrontavamo la squadra più forte del campionato, ma la palla sul primo gol poteva essere gestita meglio". Resta comunque una certa soddisfazione per il bel primo tempo fatto.

Subito testa sull'Atalanta

Proprio su quanto di buono visto al San Siro, il Cagliari è pronto a ripartire. Non c'è tempo per piangersi addosso, il campionato è ormai agli sgoccioli e per conquistare la salvezza serve ancora qualche step. Gli incontri che mancano a Deiola e soci non sono di certo i più facili. L'attenzione dovrà essere massima. La prossima settimana, alla Unipol Domus, arriva l'Atalanta. Dando uno sguardo ai precedenti, su 61 match disputati in Serie A, sono 22 le vittorie conquistate dalla squadra di Pisacane, 26 le sconfitte e 13 i pareggi. Riuscire ad accalappiare i tre punti sarebbe una bella boccata d'ossigeno e, sempre guardando indietro, l'impresa non è poi così impossibile.