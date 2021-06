Cagliari, Nandez a un passo dal Leeds: si lavora alla modalità di pagamento della clausola

Il Leeds si è convinto a pagare la clausola di risoluzione presente nel contratto di Nahitan Nandez con il Cagliari: 36 milioni di euro. Ma l'affare non è ancora chiuso perché gli inglesi, in virtù dei buoni rapporti col club rossoblù, punterebbero ad ottenere una dilazione di pagamento in due tranche, mentre il presidente Giulini vorrebbe tutto in un'unica soluzione. Secondo il Corriere dello Sport, è solo su quest'aspetto che le parti stanno trattando. Ma Nandez è davvero a un passo da Bielsa.