Cagliari, Nandez torna a disposizione: Semplici recupera il suo León

vedi letture

Una botta alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo prima del novantesimo, con una faccia che diceva tutto, un mix di dolore, delusione per il risultato e rabbia per non essere riuscito a cambiare le sorti del match. In casa Cagliari Nahitan Nandez è certamente uno dei pochi a salvarsi in questa stagione disgraziata: salvo rarissime occasioni, l’uruguaiano è sempre stato tra i migliori in campo grazie alla grinta che mette in ogni match e alla duttilità che gli ha permesso di giocare in almeno 4 ruoli da inizio stagione. Con Semplici ha fatto il quinto, sia a sinistra che a destra, e la mezzala destra proprio contro l’Hellas.

Non la sua miglior prestazione, in realtà, ma domani il Cagliari va a Milano a sfidare l’Inter capolista e avrà bisogno di tutti i suoi calciatori migliori per tentare l’impresa. Se è molto difficile che torni tra i convocati Sottil, da settimane alle prese con un fastidioso problema muscolare, così come non c’è fiducia nel recupero di Ceppitelli, già ai box contro l’Hellas di Juric, il sospiro di sollievo per Semplici è arrivato da Nandez.

DI NUOVO A DISPOSIZIONE – La possibile assenza dell'uruguaiano ha creato in settimana un po' di apprensione tra i rossoblù: non tanto per una questione numerica, dato che in caso di forfait il suo posto sarebbe stato preso da Raz Marin, rimasto inizialmente a riposo contro i veronesi e pronto a riprendere il suo posto da titolare, con Zappa confermato a destra, quanto per la sua importanza negli equilibri tattici di Semplici, che sa bene di non poter rinunciare al Leon. E, salvo sorprese da parte del tecnico toscano, non vi rinuncerà: Zappa dovrebbe riaccomodarsi in panchina, con l'ex Boca di nuovo a fare il quinto sulla fascia destra. In quella che dovrebbe essere la gara d’esordio in Serie A per Vicario, alla luce della positività al Covid di Alessio Cragno, il tecnico rossoblù vuole lasciare meno spazio possibile alle scommesse: per questo il recupero di Nandez è fondamentale per ridare vigore a una squadra che ha ancora 9 gare a disposizione per salvare la Serie A e ha bisogno anche del ruggito del suo Leon per riprendere a correre.