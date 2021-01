Cagliari-Napoli 1-4, le pagelle: Zielinski trascinatore, Lozano imprendibile. Lykogiannis in apnea

CAGLIARI-NAPOLI 1-4

Marcatori: 25’ e 62’ Zielinski (N), 60’ Joao Pedro (C), 75’ Lozano (N), 86' rig. Insigne (N)

CAGLIARI

Cragno 7 – Senza le sue parate il passivo sarebbe stato più pesante. Reattivo su Zielinski, Fabian, Manolas e Politano, può fare ben poco sulle quattro reti incassate.

Zappa 5 – Marcare Insigne di questi tempi è un lavoraccio. Perde subito le misure e non ne esce più. Contributo nullo in fase di spinta.

Walukiewicz 5,5 – Concentrato e cattivo nel ripulire l’area, prova a impostare da dietro con discreti risultati. Nel finale alza bandiera bianca anche lui.

Ceppitelli 5 – Fa le veci di Godin, perde il duello fisico con Petagna lasciandolo libero di fare il regista avanzato. Sul secondo gol Zielinski lo manda al bar.

Lykogiannis 4,5 – Lozano gli va via con estrema facilità, costringendolo a usare le maniere forti. Lascia i compagni in dieci uomini rimediando il secondo giallo.

Nandez 6,5 – Riportato in mediana per sopperire all’assenza di Rog. Primo tempo timido, cresce nella ripresa, vincendo il contrasto dal quale arriva la rete rossoblu.

Marin 5 – Soffre terribilmente la pressione alta del Napoli. Aggredito ogni volta che entra in possesso del pallone, non riesce a far girare la squadra.

Pereiro 5 – Schierato a destra sulla trequarti, la tecnica non manca ma il ritmo è troppo compassato. Un tocco morbido per liberare Joao Pedro e niente altro. (57’ Tramoni 5,5 – Più mobile rispetto al compagno, senza riuscire però a lasciare il segno).

Joao Pedro 6,5 – Si abbassa per cucire il gioco e fa salire la squadra conquistandosi tanti falli. Suo l’unico pericolo nel primo tempo, timbra il cartellino di forza. (84’ Caligara 5,5 – Pochi secondi per murare la conclusione da fuori di Lorenzo, spianando la strada al poker degli avversari).

Sottil 5,5 – Ben controllato da Di Lorenzo, senza spazi per liberare la sua falcata è dura. Una bella discesa sul fondo e un tiro cross prima di essere sacrificato per esigenze tattiche. (68’ Tripaldelli 5,5 – Dentro per coprire il buco apertosi sulla sinistra, non riesce ad arginare la marea azzurra).

Simeone 5,5 – Di palloni giocabili ne arrivano ben pochi. Sfiora il gol leggendo bene un retropassaggio azzardato di Manolas, poteva fare meglio. (83’ Pavoletti sv)

All. Eusebio Di Francesco 5,5 – Senza Rog perde un riferimento prezioso in mediana e ne risente sia in fase di non possesso che nello sviluppo della manovora. Contro un Napoli in gran giornata fa quello che può con gli uomini che ha a disposizione. La personalità di Nainggolan sarà molto utile lì in mezzo.

NAPOLI

Ospina 6 - Esente da colpe sul gol di Joao Pedro, non viene sollecitato più di tanto. Partecipa sovente e con precisione alla costruzione dal basso del Napoli.

Di Lorenzo 7 - Tanti cross, un assist, un apporto costante davanti e l'attenzione massima in difesa. La sosta gli ha fatto bene: è riposato e si vede, due spanne sopra rispetto le ultime sue prestazioni.

Manolas 6 - Un errore da matita blu in fase di impostazione, intorno alla mezzora, costa quasi un gol, ma per sua fortuna il Napoli si salva. Per il resto tiene bene. Dall'87' Rrahmani s.v.

Maksimovic 6 - E' leggermente in ritardo nella chiusura su Joao Pedro in occasione dell'1-1 del Cagliari, ma è l'unica piccola sbavatura di una partita tutto sommato sufficiente.

Mario Rui 6 - Nel primo tempo commette qualche errorino che non causa particolari danni, poi riesce ad incidere in entrambe le fasi, sfruttando anche il suo sinistro delicato da cui nasce più di una palla gol. Dall'87' Ghoulam s.v.

Fabian 6 - Troppo molle nel contrasto sul gol di Joao Pedro e a volte ancora troppo macchinoso, ma dal suo mancino può nascere sempre qualcosa di interessante e gestisce tanti palloni bene in mediana.

Bakayoko 6,5 - Non cominca benissimo, tant'è che perde più di un pallone. Ma Gattuso dalla panchina lo guida, lo stimola e viene ripagato. Cresce col passare dei minuti e tiene il centrocampo in piedi anche nei momenti più complicati del match. Dall'88' Lobotka s.v.

Lozano 7,5 - E' tra i migliori in campo, come spesso gli capita quest'anno. Punta l'uomo e lo salta sistematicamente grazie alla sua velocità, arriva nell'area avversaria sempre con fare pericoloso e alla fine si toglie la soddisfazione di un gol più che meritato, di punta, in mischia. Imprendibile.

Zielinski 8 - E' subito tra i più intraprendenti, con tecnica e fisico mette a ferro e fuoco la difesa avversaria. Il secondo e il terzo gol in campionato, terzo e quarto in stagione, arrivano con un siluro imprendibile da fuori area e un destro chirurgico da distanza ravvicinata. E rappresentano la ciliegina di una prova praticamente perfetta. Dal 77' Elmas s.v.

Insigne 7 - Il capitano è colui che più di tutti gli altri dà priorità al collettivo e non a se stesso. La sua prova è da capitano vero. Prende sempre la decisione giusta nella metà campo avversario, servendo spesso i compagni invece che mettersi in proprio, per il bene della squadra. E per il bene della squadra ripiega spesso e volentieri in difesa, supportando Mario Rui e recuperando tanti palloni. La rete da calcio di rigore, nel finale, gli vale l'aggancio a Careca come numero di gol segnati con il Napoli in tutte le competizioni: 96, ottavo posto nella classifica all time.

Petagna 6,5 - Corre dal primo all'ultimo minuto in campo, dimostrando di possedere lo spirito giusto, di quelli che piacciono a Gattuso. Gli manca ancora qualcosa in zona gol, ma il suo lavoro per i compagni è sempre importante. Dal 77' Politano s.v.

All. Gennaro Gattuso 7 - Aggressione alta e palleggio veloce, se il Napoli fa quello che dice lui è davvero forte e lui lo sa. Ringhio ringrazia la sosta e ritrova la vittoria venti giorni dopo l'ultima volta. Zielinski trequartista è una sua invenzione, la sua doppietta certifica che ci aveva visto lungo. La sua vittoria è il vaccino contro le polemiche che l'avevano travolto dopo le quattro partite a secco.