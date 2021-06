Cagliari, nel mirino Borré in sinergia con l'Inter: tentativo estremo del River Plate

Rafael Santos Borré, attaccante colombiano di 25 anni in forza al River Plate, è un obiettivo di mercato del Cagliari, che potrebbe prenderlo in sinergia con l'Inter. Secondo quanto riferito dall'edizione colombiana di AS, il club argentino però sta facendo di tutto per provare a trattenerlo: col contratto in scadenza al 30 giugno, però, Borre ha già fatto sapere di voler cambiare aria per approdare una volta per tutte nel calcio europeo dopo il prestito al Villarreal quattro anni fa. La punta deciderà il suo futuro dopo la Copa America.