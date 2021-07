Cagliari, quale sarà il destino degli esclusi dal ritiro precampionato?

Venticinque convocati per la prima parte di ritiro fra Asseminello e Pejo, ma nell’elenco mancano alcuni nomi - uruguaiani a parte - che fanno scalpore. Se nella lista stilata da Leonardo Semplici era scontato non leggere Nahitan Nandez e Diego Godin, lo è meno per Alberto Cerri, Guglielmo Vicario, Diego Farias, Paolo Faragò e Simone Pinna. Tutti fuori dal progetto tecnico dell’ex allenatore della Spal. Destini diversi per i cinque esclusi dal ritiro che oggi prende il via dal centro sportivo di Sa Ruina: Farias è da tempo sulla lista dei cedibili, con un destino diviso tra Italia e Messico, con sullo sfondo l’ipotesi Arabia Saudita. Non farà certamente parte del Cagliari 2021-22 nemmeno Vicario e questa non è una novità. Inseguito a lungo dal Genoa, che aveva proposto Ghiglione in uno scambio di prestiti, per il portiere friulano è ormai fatta per il trasferimento (sempre in prestito) al neopromosso Empoli, dove si giocherà il posto da titolare con Brignoli.

Ma se in questi due casi era più semplice prevedere una non convocazione, non si può dire lo stesso per gli altri tre. Soprattutto per quanto riguarda Alberto Cerri: su di lui il Cagliari ha investito tanto nell’estate 2019, quando lo prelevò dalla Juventus. Eppure, dopo due stagioni con più ombre che luci, il club di via Mameli ha deciso di lasciarlo partire. Il suo nome piace tanto in Serie B, ma ancora è presto per conoscere la sua possibile destinazione, ma quel che è certo è che non farà parte del nuovo Cagliari. Così come Simone Pinna, rientrato dai sei mesi di prestito all’Ascoli è destinato a tornare tra i cadetti, stavolta a titolo definitivo visto il contratto in scadenza a giugno 2022 (a meno di un rinnovo, ipotesi al momento più improbabile). Chiusura su Paolo Faragò: tornato dal prestito di Bologna, dove non è riuscito a lasciare il segno, si pensava che il classe 1993 di Crotone tornasse a disposizione di Semplici per la nuova stagione. Invece, quantomeno per il momento, l’ex Novara non farà parte del gruppo rossoblù in attesa di capire, mercato permettendo, quale sarà il suo destino in rossoblù.