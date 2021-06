Cagliari, quanti addii al 30 giugno: via Nainggolan, Rugani, Klavan e altri big. Il saluto del club

Arrivato il 30 giugno, scadono i contratti e i prestiti non rinnovati (o non riscattati nel secondo caso). In casa Cagliari, via diversi elementi di peso: terminano infatti i prestiti di Calabresi, Duncan, Nainggolan, Rugani, Sotti. Scadono inoltre i contratti di Asamoah e Klavan: a tutti il club sardo, con un tweet, augura in bocca al lupo.