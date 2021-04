Cagliari, Semplici: "Ci credevamo, speravamo di portare a casa punti"

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha commentato così la sconfitta per 1-0 contro l’Inter ai microfoni di Dazn: “Direi che l’approccio mi è piaciuto. Ho chiesto unità d’intenti e l’ho vista, sapevamo di affrontare una squadra forte e in salute. C’era la speranza in noi di poter strappare qualcosa di positivo, abbiamo limitato il loro potenziale offensivo e abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Speravamo di portarla in porto, ma contro queste squadre non puoi mai abbassare la guardia. Ho visto voglia e sacrificio, è lo spirito importante per questo finale”.

Che parole ha usato dopo il ko?

"Ho cercato di rincuorare. La prestazione l'abbiamo fatta, la risposta che dovevamo dare l'abbiamo data anche dal punto di vista della mentalità. Ho visto un altro. piglio, un'altra voglia e solo attraverso questa mentalità possiamo arrivare alla salvezza".

Scotta un po' il pallone, vista la classifica?

"Se la squadra si trova a lottare in questa posizione, significa che ha dei problemi. Serve coraggio, fare le cose più semplici possibili. Manca anche quel pizzico di serenità che ti può permettere di vedere e fare la giocata giusta... Insomma, dispiace. Speravamo di portar via un risultato positivo".

La partita di Vicario?

"Faccio a lui i complimenti, ha fatto delle parate bellissime. Anche Carboni ha fatto una prestazione importante, si è comportato bene contro Lukaku".