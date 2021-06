Cagliari, Semplici: "Ci davano già per retrocessi, ora voglio aprire un ciclo qui in Sardegna"

vedi letture

Sulle colonne del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista a Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari. L'allenatore toscano parla così della salvezza ottenuta con i sardi: "Al mio arrivo ci davano tutti per retrocessi, ma io e lo staff non siamo mai stati negativi. Questo ci ha permesso, anche nel momento più critico delle quattro sconfitte di non mollare e di tenere la barra a dritta. Proprio in quelle sconfitte è nata la salvezza. Sono arrivato a Cagliari con l’ambizione di provare ad aprire un ciclo. Sapevo che sarebbe stato determinante il finale di stagione per avere questa opportunità di allenare una squadra che avesse degli obiettivi diversi dalle squadre che ho allenato in precedenza"

Il rinnovo con il Cagliari è rimasto in bilico fino all'ultimo

"Mi fa piacere la stima della gente nei miei confronti, ma per decidere era necessario sedersi al tavolo per chiarire gli obiettivi societari. Io sono un dipendente e bisognava vedere se le idee combaciavano. Dopo un confronto abbiamo deciso di proseguire insieme. Il presidente? Ha speso tanto per il Cagliari e il risultati non sono stati sempre all’altezza delle sue aspettative e quindi abbiamo parlato per far sì che la squadra sia competitiva per ottenere i risultati che tutti ci aspettiamo. Tra noi massima chiarezza e trasparenza".

.