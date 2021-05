Cagliari, Semplici elogia Carboni e Deiola: "Sono stati bravi a farsi trovare pronti"

Deiola e Carboni, perché a un certo punto della stagione si è affidato a loro più che ad altri? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari che alla vigilia della sfida contro il Genoa, ultima di campionato, ha risposto così: "Quando sono arrivato conoscevo molti dei giocatori solo per averli incontrati da avversario, poi conoscendoli personalmente ho conosciuto il valore di alcuni tra cui Deiola e Carboni, e ho intravisto in loro quelle qualità che cercavo nei giocatori per poterci dare una mano in questo obiettivo. Sono stati bravi a farsi trovare pronti, sono stati importantissimi ma come tutti: credo non sia giusto esaltare soltanto chi ha giocato più spesso da titolare, ma anche soprattutto chi è subentrato e solo attraverso questa forza che siamo riusciti a creare, a gara in corso. I cambi sono stati la nostra forza, e ci hanno dato una grande qualità anche in allenamento. Ringrazio in particolare chi non ha mai mollato pur giocando meno”.

