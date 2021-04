Cagliari, Semplici: "Vittoria straordinaria: l'abbiamo voluta e ottenuta"

Le parole di Leonardo Semplici al termine della gara della Sardegna Arena del suo Cagliari contro la Roma nella trentatreesima giornata di Serie A.

Finalmente avete realizzato l'aggancio al treno salvezza.

“Sapevo da subito che il destino è sempre stato nelle nostre mani. Battere la Roma è un risultato importantissimo che chiude una settimana straordinaria ma mancano ancora tante partite. I ragazzi devono stare con i piedi per terra e l’ho detto loro a fine gara. Nelle difficoltà abbiamo preso coscienza. Piano piano dobbiamo trovare la forza di proseguire su questi obiettivi."

Quanti meriti si dà per la formazione iniziale?

"Zero, il merito è tutto dei ragazzi. Noi non ci siamo mai disuniti. Però abbiamo sempre giocato con due attaccanti, oggi abbiamo solo messo un trequarti come Joao più offensivo ma non è cambiato molto. Poi nella ripresa abbiamo alzato Joao Pedro e abbiamo sofferto meno”.

Cosa si aspetta dal presente e dal futuro?

“La vittoria di oggi è straordinaria. L’abbiamo voluta e l’abbiamo ottenuta. Ora il carattere ci condizionerà per il finale di campionato. Abbiamo battuto la prima grande ma rimaniamo con i piedi per terra. Ricarichiamo le pile e poi penseremo al Napoli. Oggi abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo anche saputo soffrire”.