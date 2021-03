Cagliari sul filo del rasoio contro la Samp: Nainggolan imita Cerri, altro gol al 95'

Altro gol in pieno recupero per il Cagliari contro la Sampdoria. I rossoblù non segnavano così tardi in un match proprio dal dicembre 2019 quando Cerri trova la rete al 95' e 51 secondi contro i blucerchiati.