Olbia, tegola in difesa: si infortuna Pisano, da determinare i tempi di recupero

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:04 Serie C

Tegola in casa Olbia, con capitan Francesco Pisano costretto ai box per infortunio: il difensore ha riportato una frattura composta del perone destro, che comporterà uno stop che lascerà un posto vacante in difesa.

Questa la nota della società:

"Nel corso della partita disputata ieri contro la Pro patria, il capitano Francesco Pisano è stato costretto ad abbandonare il campo in barella in seguito a un intervento falloso subito al 60’ di gioco.

La Società rende noto che gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il Mater Olbia Hospital hanno evidenziato che il giocatore ha riportato una frattura composta del perone destro. Nei prossimi giorni il quadro clinico sarà aggiornato di modo da poter valutare modalità e tempistiche del programma di recupero.

La Società, lo staff tecnico e tutta la squadra augurano a Checco una pronta guarigione con l'auspicio di poterlo rivedere presto in campo a guidare i suoi compagni".