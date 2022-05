Caicedo ai margini di Inter e Genoa: è destinato all'addio. Può andare all'estero

Solo 30 minuti giocati in stagione, Felipe Caicedo è destinato all'addio all'Italia. Lo spiega Radio Redonda in patria che parla proprio del futuro della punta che lascerà l'Inter per far ritorno al Genoa. Il Grifone, però, dopo la retrocessione, non lo considera parte del suo progetto e anche per motivi economici e d'ingaggio, è pronto a liberarlo. E la sensazione è che Caicedo possa ripartire all'estero.