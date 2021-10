Cairo è innamorato del Torino? Juric: "Lo vedo poco. Ma da tifoso non si tirerà indietro"

vedi letture

Ai microfoni di DAZN, il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta la netta vittoria ottenuta contro la Sampdoria: “Dobbiamo avere grande umiltà, pensando da dove siamo partiti e ripetere queste prestazioni. Oggi è andata bene, ora a La Spezia dovremo essere tosti e concentrati. La mia idea è che quest’anno dovremo far innamorare la gente di noi di nuovo, che ci sia un nuovo percorso”.

È la miglior partita?

“Il secondo tempo sì, dopo il 2-0 abbiamo fatto 15-20 minuti di grande qualità. Abbiamo creato tantissimo, mentre il primo tempo è stato tosto, loro ci prendevano ed era una battaglia. È stata una partita tosta, fino al 2-0 era in bilico e c’era da lottare. Poi ci siamo sciolti e siamo andati forte, è andata bene”.

Qual è il prossimo step del Torino?

“La continuità. Oggi abbiamo sprecato tanto. Aina ha fatto un’ottima partita, deve continuare così, ma dobbiamo migliorare tanto. C'è tanto da fare, dobbiamo trovare le cose giuste, dobbiamo avere più continuità durante la partita. C'è da crescere e migliorare, con il massimo dell’umiltà. Belotti? Ha fatto bene, è un attaccante forte. Ha perso gli ultimi anni per varie ragioni. Lo vedo maturo, passionale, è un bel ragazzo con spirito pazzesco e oggi lo ha dimostrato con 40 minuti di altissimo livello”.

Sulla squadra.

“I ragazzi si allenano bene, hanno voglia di cancellare gli ultimi due anni e crescere. Sono arrivati italiani giusti, belli e cattivi come Pobega, dal Friuli. Ti danno qualcosa in più, quella competitività italiana che trasmettono ai ragazzi. Gli acquisti giovani ci danno una grande mano. Cairo? Penso che qui c'è un cambio di generazione che qualcuno non accetta, queste cose per me erano conosciute. Dovevamo avere più coraggio su certe cose. Dobbiamo far innamorare il presidente, che vede che abbiamo voglia e come tifoso del Toro non si tirerà indietro. Non parlo di grandi acquisti ma di giovani da portare ad un livello più alto. Se lo vedo innamorato? Cairo lo vedo poco”.