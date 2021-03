Cairo non ci sta: "Tre episodi su tre ai danni del Torino. E senza nemmeno andare al VAR"

Al presidente del Torino Urbano Cairo non è piaciuto l’arbitraggio di Marco Guida nel match di oggi contro il Crotone, perso per 4-2 dai granata. Ai microfoni di Gazzetta.it, il numero uno granata commenta così la direzione di gara: “Tutti hanno visto cos’è accaduto. Tre episodi su tre piuttosto evidenti giudicati sempre e comunque ai danni del Toro. Senza nemmeno andarli a verificare al Var, in nessun caso. Direi che i fatti si commentano da soli, anche nella scia di quanto accaduto nelle ultime settimane".

Cairo si riferisce al rigore concesso al Crotone per fallo di mano di Ansaldi commesso dopo che Messias lo aveva spinto e a due calci di rigore non concessi al Torino, il primo per mani di Simy e il secondo per una spinta di Luperto ai danni di Sanabria.