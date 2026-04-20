Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 aprile

ALLEGRI E LA NAZIONALE: “PENSO AL MILAN”. SI ACCENDE IL MERCATO PER PALESTRA. E RUGANI SI GIOCA IL FUTURO ALLA FIORENTINA -

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 1-0 contro il Verona: “Nazionale? No, fino a questo momento non c'è stata nessuna telefonata e il mio unico pensiero è sul Milan, perché abbiano iniziato un percorso e lo proseguiremo insieme".

Il nome di Ederson, centrocampista dell'Atalanta, continua ad essere ben presente nei rumors di mercato in giro per l'Europa. Con le pretendenti che aumentano sempre più col passare delle settimane e con l'avvicinarsi al termine della stagione.

Da tempo vi stiamo raccontando dell'interesse concreto dell'Atletico Madrid per il brasiliano, col Cholo Simeone che nelle ultime sessioni ha instaurato una corsia privilegiata in fatto di operazioni con la Dea. Lo dimostrano gli arrivi in Spagna di Ruggeri in estate e di Lookman in inverno, così come il trasferimento di Raspadori a Bergamo lo scorso gennaio.

Oltre ai Colchoneros, però, anche in Premier League sono sempre più attive le big che potrebbero muoversi concretamente per lui. Fa il punto quest'oggi The Athletic che spiega come Arsenal e Manchester United siano sempre più convinte delle qualità di Ederson. Come spesso succede l'Atalanta non lo dichiarerà incedibile, ma proverà ad alzare il prezzo sfruttando l'asta internazionale. Per il media britannico, il prezzo di partenza per il suo cartellino è di 50 milioni di euro. Da capire se le big italiane, dalla Juventus all'Inter, avranno la forza economica per entrare nella corsa al giocatore, anche se ad oggi il trasferimento all'estero appare come la soluzione più probabile.

Il rendimento e la crescita di Marco Palestra continua ad attrarre gli interessi delle big d'Europa. Il suo campionato al Cagliari è stata una delle sorprese più positive dell'intera Serie A, con la presenza nei playoff per il Mondiale con l'Italia che è stata solo la logica conseguenza.

L'ultima big europea ad essersi messa sulle sue tracce, scrive il Mundo Deportivo, è il Barcellona. Il club blaugrana, si legge, nelle ultime settimane ha inviato osservatori direttamente in Italia per osservarlo dal vivo. E le relazioni sono state più che positive. Di Palestra piace lo spirito offensivo, la duttilità nel poter giocare all'occorrenza su entrambe le corsie laterali e la qualità nell'utilizzare entrambi i piedi per accentrarsi e arrivare alla conclusione.

La concorrenza è foltissima: in Italia Juventus e soprattutto Inter lo hanno messo nel mirino per l'estate. Ma anche in Inghilterra diverse big lo stanno seguendo, dall'Arsenal al Manchester City. Almeno secondo il quotidiano spagnolo. Al Barcellona comunque piace e l'eventuale affondo dipenderà dalle direzioni che prenderanno i vari Kounde e Alejandro Balde al termine della stagione, così come dal possibile riscatto di Cancelo. In più, c'è da capire quale sarà la valutazione che ne farà l'Atalanta proprietaria del suo cartellino, col prezzo destinato a lievitare ulteriormente vista l'asta internazionale che si sta scatenando.

Daniele Rugani si gioca molto, forse tutto, nella sfida contro il Lecce. Il difensore della Fiorentina è pronto a tornare titolare in una gara chiave per la salvezza, forte della buona prestazione offerta nell’ultimo turno contro la Lazio. Una prova che ha rilanciato le sue quotazioni e che potrebbe garantirgli spazio proprio nel momento più delicato della stagione. In caso di vittoria, i viola salirebbero a 38 punti, portandosi a +11 proprio sul Lecce e mettendo una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A.

L’inizio della sua esperienza in maglia viola era stato complicato. All’esordio contro l’Udinese, Rugani era finito nel mirino delle critiche dopo una prestazione negativa, coincisa con i tre gol subiti dalla squadra. Da quel momento, però, il centrale ha iniziato un percorso di crescita, ritrovando progressivamente fiducia e continuità. Il passo in avanti più evidente è arrivato proprio nella gara contro la Lazio, dove ha offerto una prestazione solida e attenta, dimostrando di poter essere una risorsa affidabile.

La partita di Lecce - specifica FirenzeViola.it - rappresenta quindi un bivio importante anche per il suo futuro. Gli accordi con la Juventus prevedono infatti determinate condizioni per il riscatto: salvezza della Fiorentina e almeno cinque presenze da almeno 45 minuti. Rugani è attualmente a quota due e una nuova titolarità lo avvicinerebbe all’obiettivo. Una sfida che vale doppio: per la squadra e per il suo percorso personale.

CRYSTAL PALACE, TUTTI PAZZI PER WHARTON. IL REAL BETIS GUARDA IN CASA BARCELLONA. MONACO FORTE SU ANSU FATI -

Il Crystal Palace, ancora in corsa per la conquista di una storica Conference League, è atteso da un'estate in cui in molti busseranno per suoi pezzi pregiati. Fa certamente parte di questa categoria Adam Wharton, centrocampista classe 2004 che ha confermato di essere un interessante mix tra quantità e qualità nel recente doppio confronto europeo con la Fiorentina.

Il suo nome è già sul taccuino dei principali club europei. Tra questi il Real Madrid, che in vista della prossima stagione intende rinnovare la sua linea mediana e il profilo dell'inglese è molto gradito. Non solo i Blancos, però, sul giocatore. Come riporta l'emittente radiofonica inglese TalkSport, il Liverpool lo considera la sua priorità assoluta e sarebbe disposto a pagare i 100 milioni di euro richiesti.

Un interessamento decisamente forte dunque, che rende difficile per il Real la corsa a Wharton. A complicare le cose c'è inoltre un'altra società pronta ad inserirsi nell'asta: si tratta del Manchester United, chiamata all'ennesima campagna acquisti estiva di un certo peso per tornare ai fasti dell'era Ferguson. In attesa di capire come finirà la stagione, il Crystal Palace si lecca i baffi: in estate le casse verranno rimpinguate e non poco, con risorse da reinvestire per migliorare la rosa nel suo complesso (dovendo, chissà, magari affrontare l'Europa anche il prossimo anno).

Barcellona a un passo dalla conquista della Liga e quindi con la concentrazione sul finale di stagione, ma con un pensiero anche a quello che sarà il mercato estivo. Occorre pensare sia alle entrate che alle uscite, piazzando quei giocatori che non stanno trovando troppo spazio. Uno di questi è Roony Bardghji, per il quale non mancano certo le pretendenti.

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Real Betis è molto interessato a qualche elemento della rosa del Barça e il calciatore classe 2005 fa parte di questa categoria. La dirigenza blaugrana sta pensando ad un'esperienza in un altro club per il ragazzo, valutando la cessione in prestito con diritto di riscatto in estate.

I numeri stagionali di Bardghji

Arrivato al Barcellona in estate dal Copenhagen, l'esterno offensivo svedese non è riuscito a guadagnarsi un posto di rilievo nelle gerarchie di Flick. Appena 16 presenze in Liga, la maggior parte delle quali a gara in corso. A referto solo 1 gol e 1 assist, entrambi nel successo per 3-5 a Siviglia contro il Betis. La sua migliore performance in blaugrana però è stata in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao: al 5-0 finale ha contribuito con 1 rete e 2 passaggi vincenti. In stagione anche 5 apparizioni in Champions e 1 in Coppa del Re.

Il Monaco punta su Ansu Fati, per il presente e per il futuro. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il club francese sarebbe intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 11 milioni di euro per assicurarsi il classe 2002 dal Barcellona a titolo definitivo. Un'operazione che però può avvenire ad una sola condizione, ovvero che il diretto interessato accetti una riduzione dello stipendio.

Un attestato di stima importante per Ansu Fati, nonostante fin qui non abbia rispettato pienamente le attese. L'inizio con il Monaco era stato da sogno, con 5 gol nelle prime 3 partite di Ligue 1. Un impatto che lasciava presagire una stagione da grande protagonista per lo spagnolo, ma il campo poi ha detto altro. Il pubblico monegasco, per tornare a rivedere un suo gol, ha dovuto attendere il 16 gennaio (data della sconfitta interna per 1-3 contro il Lorient).

Dopo mesi condizionati anche da problemi fisici, come spesso gli è accaduto in carriera, Ansu Fati ha migliorato il suo rendimento nelle ultime settimane. In occasione della serie di 10 risultati utili consecutivi in Ligue 1 messi insieme tra fine gennaio e inizio aprile, l'ex Barcellona ha contribuito con 2 gol firmati contro Rennes e Lens. Rendimento dunque nel complesso altalenante, ma che ha comunque convinto il Monaco a puntare sul giocatore anche per il prossimo anno.