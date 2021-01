Calvario finito, Osimhen torna negativo. Da domani il nigeriano del Napoli potrà allenarsi

Il calvario di Victor Osimhen è finito. Il nigeriano, che domani dovrebbe ricominciare ad allenarsi sul campo, è finalmente risultato negativo al tampone che diagnostica il Covid-19: come da noi anticipato, anche il problema fisico che lo ha tenuto fuori nel finale di 2020 sembra superato. Per il nigeriano si chiude dunque un inizio di 2021 terribile tra polemiche scatenate per la festa a cui ha partecipato in patria, il prolungarsi del suo infortunio e la positività al Coronavirus. Ottima notizia per il Napoli e per Gattuso, quando il girone di ritorno è alle porte.