Doppio Camarda alla prima del Milan: 2-2 col Celtic. Gila preoccupa, entra e si fa male
Un buon pareggio per il Milan nella sua prima uscita stagionale. La squadra di Ruben Amorim dimostra personalità a Glasgow contro un Celtic che già il 3 agosto inizierà il campionato. Scozzesi ben più avanti nella preparazione e la differenza si vede tutta nel primo tempo, con le reti di Duran all'11' e Forrest al 27'.
Amorim cambia 8 giocatori nell'intervallo, inserendo tra gli altri Francesco Camarda. E in 7 minuti il classe 2008 riprende i campioni di Scozia segnando due reti: la prima su rigore da lui stesso procuratosi dopo nemmeno un minuto di gioco. Poi raccogliendo di testa un traversone dalla destra di Chukwueze.
Subito apprensione per Mario Gila: il centrale spagnolo, entrato all'intervallo, è costretto al cambio al minuto 68 di Celtic-Milan per quello che sembra un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto il classe 2008 Vladimirov. La speranza è che sia solo precauzione, anche perché Gila era entrato decisamente bene in partita. Di seguito il tabellino della partita:
CELTIC - MILAN 2-2
RETI: 11' Duran (C), 27' Forrest (C), 46' rig. e 52' Camarda (M)
CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers (62' Scales), Murray, Tierney; McGregor (75' Bernardo), McCowan (46' Mcardle), Engels (76' Hatton); Forrest (46' Oxlade-Chamberlain), Duran (75' Hatate), Tounekti (62' Osmand). A disp. Doohan, Gill, Balikwisha, Montgomery, Turley. All. Martin O'Neill.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (46' Gila, 68' Vladimirov), Gabbia (46' Odogu), Pavlovic (46' Terracciano); Athekame (46' Chukwueze), Ricci (46' Fofana), Comotto (46' Guernier, 76' Cissé), Bartesaghi (60' Borsani); Loftus-Cheek (60' Vos), Ossola (46' Musah); Kostic (46' Camarda). A disp.: Pittarella, Bouyer. All. Ruben Amorim.