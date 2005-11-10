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Doppio Camarda alla prima del Milan: 2-2 col Celtic. Gila preoccupa, entra e si fa male

Doppio Camarda alla prima del Milan: 2-2 col Celtic. Gila preoccupa, entra e si fa male TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 17:56Serie A
Finisce con un pari in rimonta a Glasgow l'esordio stagionale della squadra di Ruben Amorim. Soli 22 minuti per l'ex difensore della Lazio, costretto al cambio

Un buon pareggio per il Milan nella sua prima uscita stagionale. La squadra di Ruben Amorim dimostra personalità a Glasgow contro un Celtic che già il 3 agosto inizierà il campionato. Scozzesi ben più avanti nella preparazione e la differenza si vede tutta nel primo tempo, con le reti di Duran all'11' e Forrest al 27'.

Amorim cambia 8 giocatori nell'intervallo, inserendo tra gli altri Francesco Camarda. E in 7 minuti il classe 2008 riprende i campioni di Scozia segnando due reti: la prima su rigore da lui stesso procuratosi dopo nemmeno un minuto di gioco. Poi raccogliendo di testa un traversone dalla destra di Chukwueze.

Subito apprensione per Mario Gila: il centrale spagnolo, entrato all'intervallo, è costretto al cambio al minuto 68 di Celtic-Milan per quello che sembra un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto il classe 2008 Vladimirov. La speranza è che sia solo precauzione, anche perché Gila era entrato decisamente bene in partita. Di seguito il tabellino della partita:

CELTIC - MILAN 2-2
RETI: 11' Duran (C), 27' Forrest (C), 46' rig. e 52' Camarda (M)
CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers (62' Scales), Murray, Tierney; McGregor (75' Bernardo), McCowan (46' Mcardle), Engels (76' Hatton); Forrest (46' Oxlade-Chamberlain), Duran (75' Hatate), Tounekti (62' Osmand). A disp. Doohan, Gill, Balikwisha, Montgomery, Turley. All. Martin O'Neill.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (46' Gila, 68' Vladimirov), Gabbia (46' Odogu), Pavlovic (46' Terracciano); Athekame (46' Chukwueze), Ricci (46' Fofana), Comotto (46' Guernier, 76' Cissé), Bartesaghi (60' Borsani); Loftus-Cheek (60' Vos), Ossola (46' Musah); Kostic (46' Camarda). A disp.: Pittarella, Bouyer. All. Ruben Amorim.

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