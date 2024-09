Live TMW Cambiaso: "Oggi abbiamo fatto meglio rispetto a Empoli e Roma"

Andrea Cambiaso, difensore della Juventus, ha commentato in conferenza stampa contro il Napoli. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore in diretta.

Cosa vi manca per trovare gli spazi in Serie A?

"È stata una partita diversa rispetto al Psv. Però, secondo me, rispetto alla sfida contro Empoli e Roma abbiamo fatto bene. Soprattutto con il possesso palla e non abbiamo subito nulla. Devo riguardare la partita, ma secondo me ci è mancata precisione nell'ultimo passaggio e nel tiro, ma sono convinto che arriverà. Se i problemi sono questi...".

Sei uomo ovunque in campo. In mezzo e sulla corsia di sinistra..

"I miei momenti sono pensati. Cerco sempre di rendermi utile per la squadra, il mister ci chiede sempre questo. Il questo caso occupo la posizione migliore, forse anche troppo ma ho ancora tanto da migliorare".

Stai dando qualche consiglio a Savona?

"Molto bene. È un bravissimo ragazzo, oltre ad essere un bravissimo giocatore. Ha veramente bisogno di poco e sono molto contento di lui. Ha fatto una grandissima partita contro Kvara che è uno dei migliori esterni del campionato".

Come stai gestendo il doppio impegno con la Champions?

"Bellissimo. Giocare la Champions League è stato bellissimo. Io devo abituarmi, non sono mai stato abituato ma è stato bello, giocare a pallone è sempre bello".

Cosa vi manca in attacco?

"Secondo me solo un po' di precisione e qualche scelta finale, ma davanti abbiamo giocatori molto forti. Abbiamo ampi margini di miglioramento dobbiamo continuare cosi".

Come hai visto Vlahovic?

"Non ha bisogno di essere rincuorato, perchè è un giocatore della rosa. Oggi è stato sostituito ma è una scelta del mister, ha cercato di dare il meglio per la squadra e basta".

Dove può arrivare questa Juve?

"Non lo so e non lo voglio sapere. Voglio riposare, allenarmi e giocare contro il Genoa".

Nel finale ti sei disperato per un passaggio sbagliato. Questa è la tua fame e voglia di migliorare?

"Io quando sbaglio un passaggio o perdo un pallone è come perdere un arto del mio corpo (ride ndr), sono disperato. Si può sbagliare ma la palla è preziosa va gestita bene".

