Cambio di ruolo, cambio anche di futuro? Per Terracciano la possibile svolta

vedi letture

Può essere stata a Verona la svolta nella carriera di Filippo Terracciano? Prima del match di venerdì sera, il classe 2023 aveva raccolto cinque presenze in questo campionato, tutte da terzino sinistro come sostituto di Theo Hernandez. Al "Bentegodi", però, Fonseca lo ha schierato da centrocampista al fianco di Youssof Fofana, spostando Reijnders un po' più avanzato nel ruolo di trequartista centrale.

Ruolo

La partita di Terracciano ne ha sicuramente beneficiato. L'ex Verona si è mosso bene, ha lottato, si è trovato a suo agio, è riuscito anche ad essere abbastanza efficace in fase di non possesso. In sostanza, ha dimostrato di poterci giocare quella posizione: "Molta gente - ha spiegato Filippo nella conferenza post partita - non sa che io sento il ruolo di centrocampista come mio, si addice alle mie caratteristiche, mi trovo bene in questa posizione". Probabilmente, anche considerando l'emergenza, Fonseca lo riproporrà in quel ruolo a breve.

Futuro

Con il cambio di ruolo, potrebbe anche cambiare il prossimo futuro di Terracciano. Per lui si parlava di una cessione a gennaio, ma, a questo punto, è più probabile che rimanga al Milan. Lo ha confermato anche il padre, intervistato da MilanNews.it: "A oggi da parte della società non ci è arrivato nulla. So che ci sono delle richieste ma a Filippo non è stato detto nulla. Filippo dice sempre: se la società mi vuole, rimango qua. E a oggi non ci è stata comunicata nessuna decisione circa prestiti o cessioni. Nel calcio da un giorno all'altro cambia tutto, possono capitare situazioni, dinamiche che non conosciamo. Ma come detto non ci è arrivata nessuna comunicazione in merito".